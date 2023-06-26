انهيار عقار من 13 طابقا بمنطقة ميامي في الإسكندرية (صور)

انهار، منذ قليل، عقار بشارع خليل حمادة في نطاق حي المنتزه أول بالإسكندرية.

وتابع مسؤولو إدارة الحي العقار المنهار، حيث تم العمل على إزالة الأجزاء المنهارة، فيما تُجرى عمليات البحث أسفل الأنقاض عن ضحايا وعالقين.

تفاصيل انهيار عقار ميامي اليوم

وتلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا، يتضمن سقوط عقار قديم في شارع خليل حمادة، بمنطقة سيدي بشر بحري.

وانتقل الى موقع انهيار عقار الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقيادات حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، كما تواجد جميع القيادات التنفيذية في مكان الحادث، ممثلة في قوات المطافئ ورجال الإسعاف والشرطة والكهرباء والغاز والمياه.

البحث عن ضحايا عقار ميامي

وتبين سقوط عقار مأهول بالسكان، ومكون من 13 طابقا، ووجود عدد من قاطنيه تحت الأنقاض، وآخرين محاصرين بسبب انهيار السلم، إضافة إلى وجود سوبر ماركت أسفل العقار من المحتمل تواجد مجموعة من المواطنين به أثناء الانهيار.

إجراءات البحث عن ضحايا عقار ميامي

وتم وضع كردون أمني، وإجراء فحص للأنقاض بحثا عن أي أشخاص عالقين به، ويتم حاليا العمل على إزالة الأجزاء الخطرة لحماية المارة.