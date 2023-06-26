«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر (فيديو)

تحت عنوان «شاهد أحدث تصوير جوي لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة»، نشرت وزارة النقل، فيديو جديدا للمحطة على صفحتها الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يرصد أعمال تنفيذ المحطة في مختلف المباني الخاصة بها والورش، فضلًا عن مرور القطارات.

وقال مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ«الوطن»، إنّ نسبة تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر، بلغت 95%، مؤكدًا أنّ العمل يتم على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحها، موضحًا أنّ المحطة ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب للوجه القبلي.

وأضاف المصدر أن إنشاء محطة بهذا الحجم لخدمة ركاب الصعيد، يدل على اهتمام الدولة بقطاع الوجه القبلي كما تهتم بقطاع الوجه البحري، مؤكداً أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الورش المختلفة بالمحطة مثل ورشة صيانة عربات القطارات.

ورشة صيانة عربات القطارات

في سياق متصل، أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أنّ ورشة صيانة عربات القطارات بالمحطة تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، موضحًا أنّ المحطة تشتمل على جراج متعدد الطوابق، وجاري الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة وتركيب القضبان بها.

وأكد تقرير وزارة النقل، أنه يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كيلومترا بعدد 89 مفتاحًا، وموضحاً أنّ المحطة ستقدم أعلى مستوى من الخدمات للركاب حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني.

تخفيف الضغط على محطة رمسيس

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، بالمحطة، مؤكدة لـ«الوطن»، أنّ المحطة ستسهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس، وأنّها تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.