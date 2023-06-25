تعليمات مهمة من «السكة الحديد» لركاب عيد الأضحى المبارك

بالتزامن مع استمرار رحلات عيد الأضحى المبارك على مختلف الخطوط، أعلنت هيئة السكك الحديدية، مجموعة مهمة من النصائح للركاب، أولها ضرورة إتباع خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية، والحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

لا يسمح إلا بمرور فرد واحد بالتذكرة من الماكينة

كما جددت هيئة السكك الحديدية، نصائحها بشأن وضع التذكرة بالمكان المخصص في الماكينة، كما يوجد مكان مخصص للكروت، ولا يسمح إلا بمرور فرد واحد ولا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الاشتراك والدخول بعد فتح الأبواب.

كما وجهت الهيئة الركاب، بضرورة الوقوف قبل حدود الماكينة حتى تفتح البوابة الإلكترونية للعبور ثم التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول وتستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.

تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

وفي سياق متصل، أكدت هيئة السكة الحديد، حرصها على دعم المنظومة لانتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة.

وأكدت الهيئة أن العربات الجديدة التي يتم إضافتها على خطوط السكة الحديد تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.