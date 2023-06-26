السكة الحديد تعلن بدء تشغيل آخر قطار إضافي لعيد الأضحى اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، بدء تشغيل قطار رقم 1946 «القاهرة – أسوان»، من نوعية الـ«VIP»، موضحة أنَّ القطار يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة 5 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 5.15 صباحاً.

وأضافت هيئة السكة الحديد، في تقرير لها، أن تشغيل قطار رقم 1946 يأتي ضمن تشغيل القطارات الإضافية لعيد الأضحى المبارك 2023، موضحة أنَّ آخر قطار يتمّ تشغيله على خطوط السكة الحديدية، مؤكّدة أنَّها زادت منافذ بيع التذاكر ويجرى صيانة القطارات بصفة مستمرة قبل خروجها من الورش.

القطار يعمل لمدة يوم واحد فقط

وأكّدت هيئة السكك الحديدية، أنَّ قطار رقم 1946 يعمل لمدة يوم واحد فقط، موضحة أنه هناك العديد من القطارات الإضافية التي يستمر عملها حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وهي قطارات من نوعيات مختلفة كالتالجو وذات التهوية الديناميكية وثالثة تهوية.

أعمال مكثفة لنظافة القطارات

من جهتها، كثفت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة من الأعمال الخاصة بنظافة القطارات، باستخدام محطات غسيل ودعك القطارات بالفرش أوتوماتيكيا بالكامل بالمواد الكيمائية، ومحطات غسيل الجرارات أوتوماتيكيا بالكامل بالمواد الكيمائية بنظام الضغط العالي، وماكينة كنس الشوارع والممرات والأرصفة، وماكينة غسيل وتنظيف ودعك وتجفيف جميع أنواع الأرضيات.

كما تستمر شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، في أعمالها باستخدام ماكينة غسيل وتنظيف الأرضيات الصلبة وتلميع الرخام والجرانيت بالكهرباء، وماكينة تنظيف السلالم الكهربائية، وترولي متعدد الأغراض لحمل معدات النظافة اليدوية داخل القطارات، وترولي متعدد الأغراض لحمل معدات النظافة اليدوية على الأرصفة، وونش طبلية لتنظيف الأماكن المرتفعة بالمحطات، وماكينة تنظيف وتلميع الزجاج بالمياه المقطرة حتى ارتفاع 16 مترًا، وماكينة رش لتعقيم وتطهير الأسطح.