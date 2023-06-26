«حياة كريمة»: صرف 25 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من انهيار عقار ميامي

انتشرت فرق الرصد الميداني في مؤسسة حياة كريمة، في محيط موقع عقار ميامي المنهار في محافظة الإسكندرية، فور وقوع الحادث، لتقديم الدعم اللازم للمتضريين من العقار المنهار.

وقررت مؤسسة حياة كريمة، صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من انهيار العقار بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت منطقة ميامي انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص إضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات أسفل العقار المنهار ظهر اليوم.