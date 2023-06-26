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«حياة كريمة»: صرف 25 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من انهيار عقار ميامي

كتب:

إسراء سليمان
02:25 م | الإثنين 26 يونيو 2023
عقار الإسكندرية المنهار

عقار الإسكندرية المنهار

انتشرت فرق الرصد الميداني في مؤسسة حياة كريمة، في محيط موقع عقار ميامي المنهار في محافظة الإسكندرية، فور وقوع الحادث، لتقديم الدعم اللازم للمتضريين من العقار المنهار.

وقررت مؤسسة حياة كريمة، صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من انهيار العقار بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت منطقة ميامي انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص إضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات أسفل العقار المنهار ظهر اليوم.

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انهيار عقار من 13 طابقا بمنطقة ميامي في الإسكندرية (صور)
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.