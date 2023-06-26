فائز بجائزة الدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا: فخور بنفسي

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي أمس، برئاسة وزير التعليم العالي، عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2021، وفاز عدد كبير من الباحثين، وكان منهم الدكتور إبراهيم محمد أستاذ مساعد الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

حصل الدكتور «إبراهيم» على جائزة الدولة في العلوم الزراعية، وذلك بعد أن شارك في المسابقة واستوفى الشروط: «أنا قدمت في الجوائز بعد لما الشروط انطبقت عليا والحمد لله ربنا كرمني»، مشيرا إلى أن مجاله البحثي يندرج تحت مفهوم الصحة الواحدة وخصوصا مشكلة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان وتأثيراتها على الصحة العامة.

الشعور بالفرحة والسعادة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الدكتور «إبراهيم» بعد إعلان فوزه بجائزة الدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا :«أنا مبسوط بفوزي بالجائزة وكمان دي تعتبر تكريم للشباب الباحثين وتقدير جهودهم»، بحسب حديثه لـ«الوطن»، موضحا أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي يحصل فيها على جوائز في مجال البحث العلمي ولكنه حصل على جائزة من اتحاد كليات الطب البيطري في آسيا.

في عام 2006 حصل «إبراهيم» على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة الزقازيق، وفي عام 2009 حصل على ماجستير في تخصص الأمراض المعدية وخلال دراسة الماجستير سافرت إلى جامعة تكينيكل الدنماركية لعمل بعض الأبحاث على مرض الحمى القلاعية ثم حصل على بعثة خارجية من وزارة التعليم العالى لجامعة الأمير إدوارد بكندا للحصول على درجة الدكتوراه فى علم الوبائيات، وخلال دراسه الدكتوراه حصل على دبلومة فى الصحة الواحدة.

الفائزون بجائزة الدولة في مجال البحث العلمي

بلغ عدد الجوائز 63 جائزة ومنحت 37 جائزة لعدد 47 فائزا وتم حجب 6 جوائز، وذلك بحسبما أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمي أمس، برئاسة وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 بمجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 180.