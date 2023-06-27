إزاي تتابع طلب التظلم من مخالفات المرور في إجازة عيد الأضحى؟

يقدم موقع النيابة العامة، خدماته خلال إجازة عيد الأضحى أون لاين، للتيسير على المواطنين لمواصلة استخراج مستنداتهم الرسمية؛ ولذلك فإن العديد من المواطنين يمكنهم الدخول على الموقع الرسمي والاستفادة من خدمة متابعة الطلبات الخاصة بطلب التظلم بمخالفات المرورية، وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، كيفية استخدام خدمة متابعة الطلبات بموقع النيابة خلال إجازة عيد الأضحى.

خدمة متابعة الطلبات بموقع النيابة خلال إجازة عيد الأضحى

كيفية متابعة طلب التظلم على المخالفات المرورية عبر الانترنت من خلال تتبع عدة طرق لإجراء علمية الدخول من والتي جاءت كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــــا.

- تظهر 4 خانات، وهي: «خدمات نيابات المرور، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية، وخدمات نيابات الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية».

خدمة متابعة الطلبات

يمكنك الضغط على خدمات نيابات المرور، والضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور، ستظهر لك تلك الخدمات وهي «الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، وخدمة متابعة الطلبات»، يليه الضغط على خدمة متابعات الطلبات والقيام بكتابة رقم الطلب وبيانات الرخصة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة «بحث» وستظهر لك حالة الطلب.

- يمكن إلغاء طلب التظلم على المخالفات المرورية بالضغط على أيقونة «إلغاء الطلب».