أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية خلال العيد

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الاثنين، عن أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية، والتي تشكل 7 مجازر، بينها 6 حكومية ومجزر خاص، و38 نقطة للذبيح، بنطاق أحياء الإسماعيلية الثلاث بالتزامن مع قدوم عيد الأضحي 2023.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية

وشدد محافظ الإسماعيلية علي الذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة، وعددها 5 نقاط ذبيح بحي أول، و21 نقطة بحي ثان، و12 نقطة بحي ثالث تحت إشراف طبي كامل وتحديد طبيب بيطري لكل نقطة ذبيح بالمحافظة، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولًا بأول.

وأكد «بشارة»، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع إعلان أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية، في كل المديريات الخدمية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وهيئة الإسعاف ومرفق المياه وقطاع الكهرباء خلال عيد الأضحى المبارك.

ذبح الأضاحي مجانا في مجازر الإسماعيلية

وقال «بشارة»، إن أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في الإسماعيلية شملت 6 مجازر حكومية، هي مجزر الإسماعيلية الآلي في منطقة أبوخليفة، ومجزر القصاصين، ومجزر أبوصوير، ومجزر فايد، ونقطة ذبيح فنارة والمجزر الآلي العسكري، إضافة إلى مجزر خاص في أبوصوير، مؤكدا أن جميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطري.