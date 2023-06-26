الجامعات تعلن انتهاء امتحانات التيرم الثاني اليوم وبدء أعمال التصحيح

تختتم عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بغالبية الكليات العلمية والنظرية، اليوم، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام العمل بمختلف الكنترولات في تصحيح نتائج الامتحانات، موضحين أن هناك عددا من الكليات والفرق الدراسية قامت بالكشف عن نتائج الامتحانات ومن المقرر أن يتم الكشف عن باقي الكليات خلال الأسبوعين المقبلين.

نتائج امتحانات الجامعات 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات صارت بصورة منتظمة وهادئة في الكليات التي انتهت من أعمالها دون رصد أي مشكلات، موضحة أن هناك عددا من الجامعات تختتم أعمالها اليوم ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتائج الامتحانات خلال الفترة المقبلة بحد أقصى أسبوعين بغالبية الكليات، منوهة إلى الكليات بدأت الاستعداد لتنسيق الجامعات وفقاً لتوجيهات المجلس.

الجامعات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة تختتم اليوم أعمال امتحانات التيرم الثاني بغالبية الكليات ويجرى الآن العمل على تصحيح أوراق الامتحانات للإعلان عن نتائج الامتحانات في أسرع وقت.