4 خطوط أتوبيس لنقل المصلين مجانا إلى ساحات صلاة العيد في الغردقة

خصصت أجهزة مدينة الغردقة 4 خطوط أتوبيس نقل داخلي، لنقل المصلين من ميادين المدينة بالمجان إلى ساحات صلاة العيد.

أتوبيسات لنقل المصلين إلى ساحات صلاة العيد

وذكر اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص أتوبيسات، بالتنسيق مع إحدى شركات النقل البري، لنقل المصلين من ميادين الغردقة إلى ساحات صلاة العيد.

وذكر أن الخط الأول يبدأ من ميدان الدهار، ويكر بالجامع الكبير بالدهار، والجامع القطري، وينتهي بجامع الميناء، والخط الثاني يبدأ من الدهار، ويمر بشارع البحر، وجامع الميناء، والخط الثالث يبدأ من الحفر أمام قسم ثاني، مرورا بشارع الحجاز، ومبارك 2، وميدان أكا، وجامع الميناء، فيما يبدأ الخط الرابع من مجمع البنوك، مرورا بالهضبة، وينتهي بجامع الميناء.

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ومن جانبه، وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بفتح المجازر للمُضحين مجانا طوال أيام العيد، والتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح، من خلال الكشف عليها، وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه لمن يقوم بالذبح بالطرقات والشوارع، منعا للتلوث وشن حملات مكثفة على محال الجزارة، للتأكد من سلامة اللحوم بالتنسيق مديرية الطب البيطري والجهات المختصة.