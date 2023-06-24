أسعار رحلات المراكب السياحية في عيد الأضحى بشواطئ الغردقة

تشهد الغردقة رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا على الرحلات البحرية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وقضاء إجازة عيد الأضحى على شواطئ الغردقة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والذهاب إلى الشواطئ والجزر البحرية والمحميات الطبيعية بالغردقة.

انتعاش الرحلات البحرية في عيد الأضحى

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن هناك إقبالا على الرحلات البحرية للاستماع بأجواء الغردقة صيفا والهروب من ارتفاع درجات الحرارة إلى شواطئ الغردقة والجزر البحرية والمحميات الطبيعية.

أسعار المراكب السياحية في عيد الأضحى

وكشف «أبو طالب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الرحلات بالمركب السياحي تتراوح بين 300 جنيه وتصل الرحلات vip إلى 400 جنيه وتبدأ المراكب في التحرك الساعة 9 صباحا والعودة في الرابعة مساءا وتشمل الرحلة السنوركل وألعاب بحرية ووجبة غذاء ومشروبات ساخنة باردة مجانا.

شواطئ وجزر بحرية في عيد الأضحى

كشف حسن الطيب خبير البيئي ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن الغردقة تضم عددًا من الشواطئ والجزر البحرية والمحميات الطبيعية التي تشهد إقبالا كبيرا في إجازة عيد الأضحى.

وأشار «الطيب» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن أهم الجزر والمحميات الطبيعية التي يقصدها الزائرين في عيد الأضحى هي جزيرة الجفتون وتبعد قرابة ساعة بالمركب السياحي جنوب مدينة الغردقة، وتضم جزيرة الجفتون عدد من الشواطئ هي الأفضل في العالم وتعرف مالديف مصر وأهمها شواطئ المحمية وأورانج وبارادايس.