«شبرا الخير» تزرع أكثر من ألف شجرة مثمرة لتجميل شوارع القليوبية

واصلت جمعية «شبرا الخير»، بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة، أعمال حملة «يلا نغيرها»، لتطوير وتنظيف الشوارع وتجميلها بالأشجار المثمرة في محافظة القليوبية، إذ تقوم الجمعية بزراعة أكثر من ألف شجرة مثمرة على مدار ثلاث حملات.

حملة «يلا نغيرها» بشبرا الخير

وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية «شبرا الخير»، إن «حملة يلا نغيرها» نموذج يُحتذى به في باقي المناطق، ليبدأ المواطنون بالمشاركة المجتمعية في تنظيف البيئة التي يعيشون بها.

وأوضح مؤسس الجمعية لـ«الوطن»، إن «يلا نغيرها» من أهم حملات الجمعية التي تقوم بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في حي شرق شبرا الخيمة، بتنظيف بعض شوارع الحي وتشجيرها ودهان الأعمدة والأرصفة أيضا لتوفير بيئة ملائمة وكريمة للمواطنين.

ولفت «فاروق» إلى أن الحملة تهدف إلى تجميل المناطق التي نعيش بها، وتحسين جودة الهواء، والحد من التغيرات المناخية.

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشاد اللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بالحملة التي تساعد على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف: «نسعى دائما للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية شبرا الخير والشباب القائمين عليها، في إطلاق مثل تلك الحملات الإيجابية لحث الجميع على التعاون معنا في تطوير وتجميل الشوارع التي نعيش بها».