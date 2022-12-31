ضمن حملة «ارسم ضحكة».. «شبرا الخير» توزع هدايا الكريسماس على المواطنين

أطلقت جمعية «شبرا الخير»، وهي أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، مبادرة «ارسم ضحكة»، لإسعاد مواطني المحافظة وإدخال الفرحة على الآلاف من الأطفال بمناسبة رأس السنة الميلادية من خلال توزيع الهدايا العينية عليهم.

وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الخامسة لحملة «ارسم ضحكة»، التي تضمنت من قبل توزيع العشرات من دراجات السباق عبر بعض المسابقات بين الأطفال، بجانب توزيع هدايا عينية على الأطفال والكبار في القليوبية.

وأجرى فريق من شباب جمعية شبرا الخير جولات عديدة ليلاً ونهاراً في كثير من الشوارع الرئيسية بمدينة شبرا، ووزعوا آلاف الهدايا العينية خلال آخر ثلاثة أيام من 2022.

وحول الحملة وأهدافها، قال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، إن الهدف من الحملة إدخال الفرح والبهجة على قلوب الأطفال بالقليوبية، مؤكداً أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات البناءة بشكل دائم ومتواصل، نركز على رسم الفرحة على وجوه الأطفال والكبار دون النظر لمن هم أو دينهم أو شكلهم أو أي شيء، ما يهمنا هو ضحكة الجميع وإسعادهم.

وتابع: «لا نريد إلا رؤية ضحكة الأطفال والكبار مع توزيع الهدايا.. أن تجعلهم سعداء ولو للحظات قليلة تلك رسالة مهمة جداً للإنسان ومن ضمن أهداف الجمعية الأساسية».

وأضاف رئيس الجمعية أن «ارسم ضحكة» أصبحت حملة أساسية، ويجرى بحث تكرارها بشكل أكبر كل فترة لما نراه من فرحة عارمة من الأطفال والكبار عند توزيع الهدايا العينية عليهم لرسم الضحكة والبهجة على الوجوه.

وعبّر مواطنو شبرا الخيمة عن فرحتهم بالحملة التي يرونها لمرات قليلة داخل المدينة لإدخالها البهجة والسعادة على قلوب الأطفال، واصفين هذه الخطوة بالإيجابية لرفعها معنويات الأطفال ومساعدتهم على استقبال العام الجديد ببهجة وسعادة.

كانت الجمعية نجحت منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن في توزيع المئات من الأجهزة الكهربائية في حملة تيسير زواج الفتيات اليتيمات وغير القادرات بمحافظة القليوبية بجانب توزيع الآلاف من شنط الخضراوات واللحوم والدواجن الطازجة على الأسر الأكثر أولوية في المحافظة.

وساعدت الجمعية العشرات من الأمهات المعيلات في توفير مشروعات متناهية الصغر لهن، بجانب تسقيف عدد من المنازل بالمحافظة بالخرسانة، وليس بالأخشاب بجانب العديد من المسابقات الدينية والاجتماعية التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية.