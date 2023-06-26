وكيل صحة الشرقية يوجه بمراجعة المسافات بين الحضانات وتقديم أفضل الخدمات للمرضى

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

وكيل وزارة الصحة يتفقد قسم الاستقبال والطوارئ

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مقدماً التهنئة للعاملين والمرضى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وشدد على ضرورة التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تابع نظام التسجيل لحالات الدخول المترددة على الأقسام الطبية بالمستشفى، وتخفيض عدد السجلات الإدارية بالمستشفى، وفقاً لتوجيهاته الصادرة أثناء الزيارة السابقة، بما يتناسب مع معايير الجودة، كما تفقد وحدة العناية المركزة، والتي تسع لعدد 8 أسرة، ويوجد بها 6 حالات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، للتأكد من استكمال كافة العروض الطبية المطلوبة لهم، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وكيل صحة الشرقية يوجه بمراجعة المسافات بين الحضانات لمراعاة الجودة

تفقد الدكتور هشام مسعود أيضاً قسم الحضانات، الذي يسع لعدد 21 حضانة، وبه 15 طفلا، ووجه وكيل الوزارة بمراجعة المسافات البينية بين الحضانات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما حرص على تفقد الأقسام الداخلية، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، متفقدا قسم الأشعة، وتم مناظرة سجل التردد على وحدة الأشعة المقطعية، والأشعة العادية، ونسب حالات المجاني والاقتصادي، موجهاً بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى، نظراً لوجود عدد كبير من المترددين عليها.

كما تفقد بنك الدم التجميعي بالمستشفى، والتأكد من توافر كافة فصائل الدم المختلفة، موجهاً باستمرار تكثيف حملات التبرع بالدم، نظراً لأهمية ذلك في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بمحافظة الشرقية.