ليلة فروسية وطعام للضيوف.. عادات أهالي أسوان في عيد الأضحى

لكل بلد عاداتها وطقوسها المختلفة في المناسبات والأعياد التي تشتهر بها عن مختلف البلدان، وفي محافظة أسوان يوجد عادات في عيد الأضحى المبارك مثل غيرها من المحافظات، بينها «ليلة الفروسية» في مركز إدفو، ويحضرها المواطنون من مختلف مدن المحافظة.

طقوس عيد الأضحى في أسوان

يستقبل أهالي المركز الضيوف في أول أيام العيد، ويتم فتح «المندرة» وهي مكان كبير للمناسبات، ويتم تقديم أنواع الطعام المختلفة للضيوف، «بعد ما نضحي الصبح نبدأ نعمل الأكل ونجهز المضيفة عشان نستقبل فيها الضيوف اللي بيكونوا جايين عشان يحضروا سباق الفروسية»، بحسب حديث وليد عقل، أحد الأهالي، لـ«الوطن».

وتكون ليلة الفروسية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهي عبارة عن سباق لمختلف أنواع الخيول من أجل الترفيه والاحتفال بالعيد: «الليلة بتكون من الساعة 12 الظهر، وبتفضل لحد المغرب، والخيل اللي يكسب أصحابه يفضلوا يلفوا بالعربيات في البلد ويحتفلوا».

عادات الاحتفال بعيد الأضحى في النوبة

وتختلف عادات أهالي النوبة في العيد عن باقي مدن المحافظة، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء بعد أداء صلاة العيد لتناول الإفطار الجماعي، وهو عادة أساسية لديهم، وذلك بتناول الشاي بالحليب مع البسكويت المخبوز في المنزل.

الشاي باللبن والبسكويت والحلوى من أهم الأطعمة التي تقدم أثناء الإفطار الجماعي في النوبة: «الناس كلها بتطلع من بيوتها بصواني شاي بلبن وبسكويت وحلويات مختلفة، وبنحاول على قد ما نقدر نستعيد عاداتنا»، وفقا لـ مصطفى حمودة، أحد الأهالي، مضيفا أنّهم يؤدون أثناء الإفطار الجماعي بعض الأغاني النوبية الشهيرة: «بنفضل نغني أغاني نوبية وإحنا بنفطر، والفطار ممكن يستمر ساعتين».