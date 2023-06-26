أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالمنيا خلال أيام العيد

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالمنيا أعلنتها الأجهزة المعنية بالمحافظة، حيث سيتم فتح 38 مجزراً على مستوى المراكز، على أن يبدأ العمل من يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى السبت المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة عصرا، تحت إشراف مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالمنيا

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم فتح 38 مجزرا حكوميا بجميع مراكز المحافظة لذبح الأضاحي مجانا، موضحا أن أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالمنيا، هي:

- مركز المنيا به 5 مجازر، هي المنيا العمومي، ونزلة حسين، والمطاهرة البحرية، وتلة، وصفط الخمار.

- مركز سمالوط به 4 مجازر، هي سمالوط، والبيهو، وقلوصنا، ودير جبل الطير.

- مركز مطاي به مجزران، هما مطاي، ومنبال.

- مركز بني مزار به 4 مجازر، هي القيس، وطمبو، وصفط أبو جرج، وصندفا.

- مركز مغاغة به 4 مجازر، هي مغاغة، وأبا الوقف، وشارونة، وطنبدي.

- مركز العدوة به 4 مجازر، هي العدوة، والبسقلون، وعطف حيدر، والشيخ مسعود.

وتشمل أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالمنيا، مراكظ جنوب المحافظة وهي:

-مركز أبوقرقاص 3 مجازر هى: أبوقرقاص العمومى، أتليدم، بنى عبيد.

-مركز ملوى 10 مجازر هى: ملوى العمومى، المحرص، تونا الجبل، قلندول، إبشادات، البرشا، الروضة، تندة، دروة، نواى،

- مركز ديرمواس به مجرزان، هما ديرمواس العمومى، ودلجا.

جاهزية المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالمنيا

ووجه محافظ المنيا الوحدات المحلية بالإعلان عن أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالمنيا مؤكدا علي جاهزية تلك المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم مع الإلتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.