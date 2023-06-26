رياضة الإسكندرية.. استمرار برنامج مشواري تحت «شعار إجازتك معانا أحلى»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في إطلاق قوافل تدريبات برنامج مشواري تحت شعار «أجازتك معانا أحلى» لتنمية مهارات حياتية.

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‏برنامج مشوارى

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن برنامج مشواري يرتكز على؛

1- المهارات الشخصية «الوعي بالذات - المرونة المعرفية - الذكاء العاطفي - إدارة الوقت - حل المشكلات وصنع القرار».

2- مهارات التعامل مع الآخرين «الاتصال الفعال - الإقناع والتأثير - أساليب القيادة- العرض والتقديم - إدارة النزاع».

3- مهارات الإبداع والابتكار «العصف الذهني - التفكير الابداعي».

4- مهارات الجاهزية للعمل «كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي - اجتياز مقابلة العمل».

5- إدارة المال والمشروعات الصغيرة والادخار.

مبارداتنا تشمل كل المراحل

وأوضحت «الشريف» أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تبذل قصارى جهدها لتوفر كافة الإمكانيات من أجل رعاية الشباب والنشئ والفتيات ولم ننسى المرأة وأطلقنا عدة مبادرات للسيدات لتعليمهم حرف يدوية بسيطة وكيفية إعادة تدوير المهملات والاستفادة منها ويتم تفعيل كافة المبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة في جميع مراكز الشباب بالإسكندرية لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من المواطنين ومازلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تبتكر مبادرات جديدة من أجل شباب وأطفال ونساء مصر لذلك نضع شعار لبرنامج مشوارة وهو «أجازتك معانا أحلى».