ختام بطولة مراكز الشباب للشطرنج في الدقهلية بمشاركة 60 لاعبا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الاثنين، بطولة للشطرنج في مراكز الشباب بالمحافظة، والتي استمرت ليوم واحد، في النادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، وبرعاية اللجنة النقابية للعاملين بالشباب والرياضة بالدقهلية.

بطولة الشطرنج بالدقهلية

وقالت منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان، إنه شارك في بطولة مراكز الشباب للشطرنج 60 لاعبا من مختلف الأعمار السنية داخل استاد المنصورة، من إدارات شباب «المنصورة، حي شرق، حي غرب، أجا، السنبلاوين، ميت غمر، تمي الأمديد، شربين، منية النصر، بلقاس».

توزيع الجوائز على الفائزين

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم توزيع الجوائز على الفائزين في بطولة رياضة الشطرنج، وحصل المركز الأول على 700 جنيه وكأس البطولة، وتقل الجائزة بمقدار 50 جنيها في المراكز التالية، وصولا إلى 450 جنيها للمركز السادس، كما تم منح الناشئين في البطولة كأسا وشهادات تقدير، بحضور لجنة تحكيم من منطقة الدقهلية للشطرنج.

وأكد أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة بالدقهلية، قيامه بتسليم الجوائز للفائزين وهم:

- المركز الأول عبد الرحمن حجازي بمركز شباب الرياض بمنية النصر.

- المركز الثاني أحمد طارق السيد من مركز شباب قولنجيل بحي شرق.

- المركز الثالث محمد فراج العشري من نادي الجلاء بحي غرب.

- المركز الرابع محمد أحمد عبد الحميد من نادي الجلاء بحي غرب.

- المركز الخامس مجدي مدحت السعيد من مركز شباب اللاوندي بأجا.

- المركز السادس والأخير محمد إبراهيم الدالي من مركز شباب السعدية بشربين.

وأضاف «ربيع»، أن الفائز بكأس الناشئين يحيى أحمد موسى تحت 14 سنة، وجرى توزيع شهادات التقدير على جميع الناشئين المشاركين بالبطولة.