محافظة السويس تطلق فعالية «يدوم الفرح» لتسليم أجهزة لـ 50 عروسة كتب: محمد أيمن سالم 04:14 م | الإثنين 26 يونيو 2023 محافظة السويس تم الانتهاء من فاعلية يدوم الفرح، بمحافظة السويس، بحضور المحافظ، وتم تسليم الأجهزة لعدد ٥٠ عروسة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة السويس «التعليم» تعلن رابط وموعد التسجيل لرياض الأطفال في محافظة السويس أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس.. بعائد ثابت طوال المدة موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس والقنوات الناقلة أعضاء «محلية النواب» يتفقدون عددا من المشروعات التنموية في السويس محافظة السويس يدوم الفرح السويس بقلم محمد أيمن سالم