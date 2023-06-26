أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس.. بعائد ثابت طوال المدة

يوفر بنك قناة السويس أنواع مختلفة من شهادات الادخار، ولكن الأعلى هي الشهادة الثلاثية، ذات العائد الثابت طوال المدة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك قناة السويس على شهادة الادخار الثلاثية، يكون العائد الثابت طوال المدة التي تكون 3 سنوات، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

سعر العائد على شهادة الادخار الثلاثية

ويتم دفع العائد على الشهادة الثلاثية شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، ويتم الاحتساب من اليوم التالي لشراء الشهادة، بحسب بنك قناة السويس.

إمكانية الحصول على تمويل

وسعر العائد على الشهادة الثلاثية من بنك قناة السويس 19%، ويتيح بنك قناة السويس إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وإمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

مستندات لشراء الشهادة الثلاثية

ويحتاج البنك من المستندات بالنسبة للعملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية، أما العملاء الجدد أوراق فتح حساب بالإضافة إلى طلب اصدار الشهادة الادخارية.