يستأنف النادي الأهلي مبارياته في دور الـ32 بمنافسأت كأس مصر، الليلة، حيث يلتقي مع منتخب السويس، وينتظر جمهور القلعة الحمراء موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس الليلة، لاستكمال سلسلة الانتصارات التي حققها النادي الأهلي مؤخرا، ويسعى لاستكمالها والفوز بكأس مصر للعام الثاني على التوالي.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية، نسعرض موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس والقنوات الناقلة، ضمن منافسات دور الِـ32 من كأس مصر، حيث تنطلق صافرة البداية في الـ9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث المباراة، ويأتي ترددها كما يلي:

أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

ومن المعروف أنّ النادي الأهلي بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر 2021-2022، بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة.

ويدخل منتخب السويس لقاء الليلة أمام النادي الأهلي، بعد فوزه في مباراتين، الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، ثم الفوز على فريق بورتو السويس 4-3 بركلات الترجيح أيضا.