وزير الصحة: الدولة حريصة على تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عدد من أماكن حملة 100 يوم صحة، تحت شعار «انزل اكشف اطمن من كل مكان في مصر»، مثل محطة مصر وميدان رمسيس، بمرافقة الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة، وبعض قيادات وزارة الصحة والسكان.

قوافل متنقلة

واطمأن وزير الصحة والسكان، على أحوال المترددين على الحملة من خلال العيادات والقوافل المتنقلة، كما اطلع وزير الصحة والسكان على الخدمات المقدمة في الحملة من مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ومبادرة كبار السن وخدمات الصحة الإنجابية والقوافل العلاجية من تخصصات مختلفة شملت الباطنة والأطفال والنساء والتوليد.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين والدفع بالمنظومة الصحية للارتقاء من خلال كافة الوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة والمجهزة بالأجهزة الحديثة وعيادات صحة المرأة، بالإضافة إلى الفرق الطبية المتنقلة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن حملة 100 يوم صحة تستهدف الكشف الطبي على جميع الفئات العمرية المختلفة من كبار السن والشباب والصغار والسيدات والحوامل وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

ملحمة من الفرق الطبية

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، عن أن حملة 100 يوم صحة بها ملحمة من الفرق الطبية ووحدات الرعاية الأًولية التي وصل عددها إلى ما يقرب من 5000 وحدة وأكثر من 500 قافلة طبية، لافتا إلى أن كل هذا يعمل على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار 100 يوم.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، أطلقا أمس الأحد، حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية الجديدة، مستهدفة كافة الفئات العمرية على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف الخدكات الطبية وخدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات وصحة البيئة وسلامة الغذاء بجانب رفع مستوى الوعي وتغير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل الاجتماعي.