سفير اليابان بالقاهرة يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى الكرنك الدولي

أجرى سفير اليابان في القاهرة، هيروشي أوكا، والوفد المرافق، جولة لتفقد الخدمات الصحية بمستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يرافقه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إذ شملت الجولة، تفقد أقسام السياحة العلاجية والخدمات الفندقية، خدمات الغرفة الوطنية للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، كذلك الخدمات المختلفة لقسم الأشعة.

التقاط صورة تذكارية مع أحد الأجهزة يابانية الصنع

وأعرب سفير اليابان، عن سعادته أثناء التقاط صورة تذكارية وتوثيقية مع أحد الأجهزة يابانية الصنع للأشعة المقطعية تم تركيبها حديثا في المستشفي يحمل الهوية اليابانية، الذي يمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين لخدمات الرعاية الصحية، بجانب العديد من البرامج التدريبية والتنفيذية مثل تطبيقات جودة الخدمات الصحية بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووكالة الجايكا اليابانية، والتي استطلع الوفد خلالها مراحل تنفيذ عدد من تلك البرامج في عدد من الأقسام بالمستشفى مثل برنامج 5S،وبرنامج kaizen.

محافظة الأقصر هي تحدي كبير للهيئة العامة للرعاية الصحية

وأشار السفير الياباني، إلى أنه من خلال زيارته لعدد من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالمقارنة، تعتبر محافظة الأقصر هي تحدي كبير للهيئة العامة للرعاية الصحية في المرحلة الأولى نظرا لطبيعتها الجغرافيا الصعبة والمتشعبة إلا أن نجاحها مميزا جدا.

الابتسامة على وجوه الكثير من المصريين

ودون كلمته التذكارية قائلا: «أهنئكم علي نجاح الإنجاز لمشروع التأمين الصحي الشامل في الأقصر، أتمنى أن أرى الابتسامة على وجوه الكثير من المصريين بفضل نظام التأمين الصحي الشامل، كما أننا منبهرين بالتعاون المشترك مع الجايكا لتحسين الكفاءة الصحية في المستشفيات».