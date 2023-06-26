بفيديو «يا ليلة العيد».. ميادة الحناوي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

في أحدث ظهور للنجمة الكبيرة ميادة الحناوي، هنأت الجمهور في مصر والوطن العربي، بغنائها مقطعا من أغنية «يا ليلة العيد»، لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

الأغنية من تراث الفنانة أم كلثوم

وتم طرح الفيديو على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وجميع المواقع الاجتماعية، كمعايدة منها للجمهور والمتابعين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أغنية «يا ليلة العيد» كلمات الشاعر أحمد رامي، وألحان الموسيقار رياض السنباطي.

الأغنية من كلمات أحمد رامي

يا ليلة العيد أنستينا ... وجددتي الأمل فينا

هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان

وغني الطير على الأغصان

يذكر أن آخر حفلات ميادة الحناوي الغنائية أقيم في الإمارات من خلال حفل «دبي أوبرا»، الذي من خلاله قام بالرد قاطعًا منها على الشائعات الكثيرة التي أطلقها البعض، منها إصابتها بمرض آلزهايمر.