أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: زوجات النبي كن يتزين بما يناسب مقامهن الشريف

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، علمنا التزين والتجمل وحسن المظهر، لافتا إلى أن النبي كان لديه ملابس خاصة يرتديها في الأعياد والمناسبات كانت تزيده جمالا على جماله.

النبي محمد كان يتطيب

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتطيب ويخرج، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون مرور النبي من أي مكان من رائحته الطيبة، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها، تضع لسيدنا النبي الطيب قبل خروجه».

نصائح السيدة عائشة

واستكمل: «أمهات المؤمنين زوجات النبي، والصحابيات الجليلات كن يتزين ويخترن من الزينة ما يتناسب مع مقامهن الشريف، وجاءت إحدى السيدات إلى السيدة عائشة كي تعلمها كيف تتزين لزوجها، فضربت لها السيدة عائشة مثالا (لو استطعتي خلع مقلتيكِ وتجميلهما افعلي)، يعنى لو قادرة تخلعي عينك وتجمليهم وترجعيهم تاني اعملي كدة».