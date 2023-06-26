أمين الفتوى: ما من مسلم يتوجه بالتوبة إلى الله في يوم عرفة إلا ويقبل منه

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ كثير من المفسرين يرون أن قوله تعالى في سورة الفجر «وليالٍ عشر»، يُقصد بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وخاصة أن العمل الصالح فيها أفضل الأعمال.

هذه أيام مباركة فاضلة كشف لنا سرها رسولنا محمد

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حواره مع الإعلامي رامي محمد ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «هذه أيام مباركة فاضلة، كشف لنا سرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم الله بها، وهو ما حثّ العلماء على التفكير في سر عظمتها».

أفضل الدعاء هو دعاء عرفة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «عندما يقسم الله عز وجل بهذه الليالي، فإنها تكون شيئا كبيرا وفاضلا عند الله عز وجل، وفيها أفضل الأيام ويُستجاب فيه الدعاء وتُفتح فيها الرحمة، وأفضل الدعاء هو دعاء عرفة، ويُقال إنه ما توجه أحد بالدعاء إلى الله في هذا اليوم المبارك إلا ويستجيب له، وما يتوجه أحدا بالتوبة والاستغفار إلى الله إلا ويقبل توبته».