منسق حياة كريمة بالإسكندرية: نتواجد في مكان سقوط العقار وصرف دعم عاجل للمتضررين

قال محمد شعبان، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الإسكندرية، إنه بمجرد العلم بوجود انهيار لعقار في المحافظة، انتقلت مؤسسة حياة كريمة إلى موقع الحادث: «تم التنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية بالأمر ونتواجد مع فرق الإنقاذ والعمل في موقع الحادث والمساهمة في التعامل على الأرض».

الحصر النهائي للضحايا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا العقار ضمن العقارات التي يتم تأجيرها ولا يوجد فيها سكان بصفة دائمة، وتحت العقار يوجد كافيه وسوبر ماركت، ويصعب حتى الآن الحصر النهائي للضحايا وقوات الحماية المدنية تواصل العمل في مكان الحادث».

وتابع: «انهيار العقار كان بصورة مفاجئة، والعمل مستمر في مكان الحادث، وحياة كريمة متواجدة في الحادث، وهناك دعم من كافة الجهات والمؤسسات داخل المكان، ومؤسسات المجتمع المدني متواجدة أيضا، والجميع يعمل بشكل مستمر ومكثف، والمبادرة أعلنت عن صرف 25 ألف جنيه للأسر المتضررة من انهيار العقار، وهذا الدعم بصورة عاجلة لحين بيان الموقف بشكل كامل ونهائي».

الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة

وفي تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم علي الأرض.