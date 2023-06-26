استخراج 548 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بقرى «حياة كريمة» في المنيا

أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة وأنشطته المختلفة في مجال خدمة قضايا المرأة، ودعم مسيرتها فى كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، مؤكدا تذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الدور الفعال للمجلس فى سعيه لدعم ومساندة المرأة المنياوية و المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفاعليات.

استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات

واستعرض محافظ المنيا تقريرا ًحول مبادرة «بطاقتك حقوقك» التى ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات فى عدد من قرى المحافظة، لتمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.

تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن فرع المجلس قام باستخراج 548 بطاقة رقم قومي خلال الأسبوع الماضي، موزعة كالتالى 290 بطاقة بقريتي كفر لبس في بلنصورة بمركز أبوقرقاص، و101 بطاقة بقرية أم قمص بمركز ملوى، و157 بطاقة بقرية صفانية بمركز العدوة ، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم استخراجه على مدار العامين الماضيين أكثر من 80 ألف بطاقة، بالتعاون بين فرع المجلس والمحافظة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج البطاقات تعزيزاً لدور المرأة ومكانتها في المجتمع.