 كل ما تود معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. المميزات والأماكن

تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدائل قوية للثانوية العامة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر.

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 محاور أساسية وهي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي، وتشتمل على مسارات متعددة بعد التخرج، أولها الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالمعاهد الفنية، والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق الموقع الرسمي لها، مميزات عدة، أولها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، فضلاً عن فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة السويس

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الدقهلية

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة بورسعيد

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة رايدة للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنوفية

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة mcv للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة القليوبية

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة أسيوط

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الجيزة

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

خبيرة تربوية: المستقبل للتعليم التكنولوجي لأنه قاطرة التنمية

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن التعليم الفني أصبح تعليماً بمعايير دولية، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على افتتاح العديد من المدارس التطبيقية والتكنولوجية في العديد من المحافظات وهو ما أصبح بمثابة طوق نجاه لكثير من الطلاب الراغبين اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت الدكتورة إيلارية عاطف لـ«الوطن»، أنَّه مع الوقت كثير من الوظائف ستحتفي من مجالات العمل والمستقبل للتعليم التكنولوجي الذي يعد الآن هو قاطرة التنمية، بالإضافة إلى أن سوق العمل الآن بحاجة كبيرة لخريجي تلك المدارس والتي أعدت طلابها بمعايير دولية ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء المحلي أو الدولي.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن كثير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تُدار بشكل دولي وهيئة التدريس على مستوى عالي من الكفاءة سواء للمهندسين أو الفنيين: «هنا سنجد أنفسنا أمام طالب تم إعداده بشكل جيد ليصبح لديه من المهارات والمعارف التي تؤهله لمواكبة التغيرات العالمية في سوق العمل».