محمود محيي الدين: الاستثمار في الزراعة والصناعة سبيل الخروج من الأزمات العالمية

قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلاً عن مصر ومجموعة الدول العربية، إن هناك ضرورة للاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تحدثت خلال فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بمشاركة الرئيس السيسي، عن صندوق المناخ الأخضر الموجود في كوريا، وضرورة تطويره لمواجهة التغيرات المناخية.

كل الصناعات جاهزة لمواجهة التغيرات المناخية

وتابع «محيي الدين»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء السبت، أن هناك بعض الصناعات التي تعتمد على مكون كربوني أو فحم مرتفع، وهذه الصناعات إذا قامت بخفض الكربون من الممكن أن تستفيد من المساعدات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن كل هذه الصناعات جاهزة لمواجهة التغيرات المناخية، حال توفر التمويل اللازم لذلك من الدول الغربية.

وأضاف أن هناك ضرورة للخروج من الأزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، وعدم الدخول في دائرة مفرغة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية الموجودة في الدول الإفريقية لم تُحل إلا من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة وخلافه.

يجب إعادة الثقة في الاقتصادات العربية والإفريقية

وأشار إلى أن هناك ضرورة للعمل على إعادة الثقة في الاقتصادات العربية والإفريقية من خلال ضخ الاستثمار في بعض القطاعات، مضيفًا أن الاستثمارات العامة مطلوبة وضرورية، وبدون هذه الاستثمارات لن تتحرك الاستثمارات الخاصة ، مشيرًا إلى أن الطريق على سبيل المثال يعد استثمار عام، والاستثمار الخاص لم يحدث إلا من خلال توفر الطريق والبنية التحتية.