«الزراعة»: لدينا 245 منفذ توزيع ثابت للسلع (فيديو)

تحدث المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة، ولديها 245 منفذ توزيع ثابت للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الطب البيطري، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 32 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تنتشر في الشوارع الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ220 سلعة، لافتًا إلى أن كل السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها من حيث السعر، بما يتراوح بين 20% إلى 30% و40% في بعض السلع، كما أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضخ كميات إضافية يوميا وبجودة عالية.

طرح السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، «كل ذلك يتم تحت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، التي أطلقها وزير الزراعة منذ نحو سنتين، ونطرح كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن، مثل اللحوم والأرز والزيوت والجبن، والمواطن يمكنه شراء كل الكميات التي يحتاجها، وبالأمس بعنا 5 كيلو سلع لكل مواطن بحد أقصى، ولو وقف أمام منافذنا الشعب المصري كله، هنبيع لكل مواطن 5 كيلو سلع، لا تقلقوا يا مصريين، الخير جاي كتير جدا».

اللحوم البلدي بـ225 جنيها

وحول أسعار اللحوم، قال إن اللحوم البلدي بـ225 جنيها، والضأن 250 جنيها، وسعر اللحم القائم بـ120 جنيها للجاموسي، و155 جنيها لكيلو الضأن القائم، مؤكدا وجود دواجن مذبوحة ومبردة في كل المنافذ، «ولا يوجد فارق في الجودة بين منتجات منافذ وزارة الزراعة ومنتجات السوق، بل إن الجودة لدينا أفضل، لأن اللحوم بلدي جرى تربيتها في مزارع الإنتاج الحيواني التي نمتلكها، وهي لحم بلدي مصري بنسبة 100%، وهناك رقابة كبيرة على المنافذ والجزارين».