«الزراعة» تستعد لعيد الأضحى بطوارئ في المجازر وحملات لإزالة التعديات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ جميع القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة، أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، وضخ كميات من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ الثابتة والمتنقلة.

وشدد الوزير على الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض من المسؤولين لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مع التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في إزالة أي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد بشكل عاجل.

وتابع الوزير أنّه جرى التشديد على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، مع رصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بالمجازر في المحافظات، وتقديم الدعم للاطباء البيطريين، وتقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وفي ذات السياق، شدد الوزير على ضرورة استمرار معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس، لتقديم الخدمات خلال إجازة العيد، لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، واستمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية

ووجّه وزير الزراعة، مسؤولي الحدائق العامة التابعة للوزارة «الحيوان والأورمان والأسماك» باتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد.