بالورقة والقلم.. اعرف صافي مرتبك بعد ترقيتك في يوليو 2023 

بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بالإعلان عن حركة ترقيات جديدة في يوليو 2023، وذلك للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقيات والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، حيث من المقرر أن يصدر جهاز «التنظيم والإدارة»، خلال أيام قليلة، القواعد التنفيذية لحركة الترقيات وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

«الوطن» توضح في السطور التالية، الزيادة في الدرجات الوظيفية للمستحقين للترقيات في يوليو 2023:

مرتبات الناجحين في حركة الترقيات المرتقبة

ويستطيع الموظف بالجهاز الإداري للدولة، أن يحسب مرتبه بالورقة والقلم إذا كان من الناجحين في حركة الترقيات المرتقبة مع بداية الشهر المقبل، وذلك حسب درجته الوظيفية التي سيتم ترقيته إليها.

6206 جنيهات.. مرتب الدرجة الأولى بعد الترقية

لمعرفة مرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والوزارات، الذين ستتم ترقيتهم في يوليو المقبل، اتبع ما يلي:

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الأولى على صافي مرتب بحد أدنى 6206 جنيهات.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الثانية على صافي مرتب بحد أدنى 5564 جنيها.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الثالثة النوعية على صافي مرتب بحد أدنى 5350 جنيها.

- يحصل الموظف بعد الترقية للدرجة الرابعة على صافي مرتب بحد أدنى 4793.6 جنيه.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الخامسة على صافي مرتب بحد أدنى 4536.8 جنيه.

- الحد الأدنى لأقل الدرجات الوظيفية (الدرجة السادسة) يحصل على صافي مرتب 3500 جنيه + 7 % أي 3745 جنيها.

- يحصل الموظف الحاصل على درجة الماجستير قبل 30 يونيو 2023 على مرتب بحد أدنى 6420 جنيها.

- يحصل الموظف الحاصل على درجة الدكتوراه قبل 30 يونيو 2023 على مرتب بحد أدني 7490 جنيها.