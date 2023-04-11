هؤلاء يستحقون الترقيات في يوليو 2023.. تعرف على الشروط

كشفت مصادر حكومية عن بشرى سارة لموظفي الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والجهات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في شهر يوليو 2023، مؤكدة أن بعض الجهات الحكومية أرسلت بيانات العاملين بها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستحقين للترقيات في حركة الترقيات المقبلة المقرر إجراؤها في شهر يوليو 2023.

بيانات موظفي الحكومة في 2023

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، تمهيدا، فإن عدد الموظفين المستحقين لحركة ترقيات يوليو 2023 ـ سيكون حوالي نصف مليون موظف بمختلف الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

شروط ترقيات 2023 في قانون الخدمة المدنية

ومن بين شروط لحصول هؤلاء الموظفين على ترقياتهم في حركة ترقيات يوليو 2023 وفي ضوء المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81، والمفسرة بتفاصيل شاملة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على النحو التالي :

1- مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونية2023 ، على تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

2- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء « امتياز» عن العام 2022 على الأقل ، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

3- تكون الترقية لـ الوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

4 - تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

5- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

6 - يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

7- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.