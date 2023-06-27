أفضل الأطعمة للحجاج في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالسعودية

نشر موقع «healthline»، أهم النصائح الغذائية التي يجب اتباعها خلال موجة الحر خاصة للحجاج الذين يبذلون مجهودا بدنيا قويا، لذا هناك بعض الأمور يجب فعلها من أجل أن يكون الجسم خاليا من الجفاف والتقليل من الشعور بالدوخة والإرهاق المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.

دور السوائل في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة

ينصح الموقع بالإكثار من تناول الماء الذي يعد من أهم النصائح خلال ارتفاع درجات الحرارة، لأنها تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، وإمداده بالسوائل التي يحتاجها في اليوم، وكذلك زيادة تناول الفواكه والخضروات، لأنها غنية بالألياف والماء، التي تساهم في ترطيب الجسم، وتقليل فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.

دور الخضروات في تخفيف درجات الحرارة المرتفعة

وأشار الموقع إلى أهمية أن يكون في وجبة الإفطار تناول الخضروات كالخس والخيار، والجرجير، فجميعها أطعمة مهمة للجسم، وتساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم، مع الإشارة إلى أنه عقب وجبة الإفطار يمكنك تناول الفواكه، التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة للجسم.

أهمية تناول الزبادي

وعلى الأشخاص تناول الزبادي خاصة أنه عالي القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة، مع أهمية تقليل تناول الأطعمة السريعة أو الأطعمة المقلية لأنها تزيد الشعور بالعطش والإرهاق الشديد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.