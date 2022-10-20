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 نصائح طبية للحفاظ على مفاصل الكتف والكوع.. أهمها الجلوس بشكل صحيح

كتب:

محمد أيمن سالم
09:18 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
الدكتور محيي طه

الدكتور محيي طه

قال الدكتور محيي طه، مدير برنامج الزمالة السويسرية لجراحات الكتف والكوع، إن مشكلة العضلة الدوارة والأوتار تعد من أشهر مشكلات الكتف على مستوى العالم، خاصة أن الكتف أكثر مفاصل الجسد التي تتحرك 360 درجة من خلال الأوتار، ومع التقدم في العمر تبدأ الأوتار في التآكل وتحدث خشونة في الأوتار المحيطة بالكتف، فضلا عن صابات الملاعب والتزحلق على الجليد الناتج عنه خلع بالكتف، وتيبس مفصل الكتف.

مشكلة معرفة سبب الألم

وأوضح «طه» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC» أن مريض مفصل الكتف يعاني من مشكلة معرفة سبب الألم لأن مفصل الكتف من المفاصل المعقدة وعضلاته هي الأكثر عرضة للتمزق، وسبب تلك الإصابات يتنوع بين عادات سيئة وإصابات وتقدم العمر، مشيرا إلى أن الجلوس على المكتب في وضع غير مناسب يسبب مشكلات في الكتف وكذلك استخدام الموبايل بشكل دائم دون الجلوس في وضع مريح.

تدريب عضلات الضهر والكتف على الجلوس

وأشار إلى أنه يجب تدريب عضلات الضهر والكتف على الجلوس في وضع صحيح وهو الوضع العمودي دون أن يتعرض الجسم لأي انحناءات شديدة خلال فترات الجلوس، لافتا إلى أن الأطفال يتعرضون لخلع في الكوع نتيجة رفعهم من سواعدهم بشكل خاطئ،  ولابد من حمل الطفل بطريقة سليمة مع دعم رأس الطفل من الخلف لأنها أثقل من جسم الطفل.

 

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