عاجل.. 15 إجراء حكوميا خلال إجازة عيد الأضحى: بينها مواعيد المحلات والمطاعم
كتب:
وائل فايز
08:33 م | الإثنين 26 يونيو 2023
متابعة عمل المجازر
تستعد الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، والجهات المختصة بالتنسيق مع المحافظات، لاستقبال عيد الأضحى بإجراءات عدة، للحفاظ على أمن وأمان المصريين.
وجاء من بين الإجراءات:
- تفعيل دور إدارة المتغيرات المكانية للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف واتخاذ إجراء ضد المخالفين.
- التركيز على منظومة النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول من الشوارع والمياديين.
- عدم السماح بالذبح في الشوارع، ورفع مخلفات الأضاحي أولا بأول.
- التأكيد من توفيرالسلع واللحوم بكل المحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، وحملات على المحال والأسواق.
- متابعة عمل منافذ بيع السلع سواء متحركة أو ثابتة، والتأكد من جودة المعروض من اللحوم.
- فتح المجازر الحكومية مجانا طوال أيام العيد أمام المواطنين؛ لتشجيعهم على الذبح بالمجزر.
- إزالة الإشغالات وتطهير محيط المساجد وساحات الصلاة المعدة لاستقبال صلاة عيد الأضحى.
مديريات خدمية
- رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية من النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي.
- فتح باب تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتفاعل المباشر والعمل على معالجتها من خلال غرف العمليات بالأحياء والمحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.
- متابعة مواعيد عمل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات طوال أيام العيد حيث تلتزم المحال بالمواعيد الصيفية مع مد العمل ساعة أيام الإجازات.
- متابعة استعداد الحدائق والمتنزهات، وجاهزيتها لاستقبال الزوار طوال أيام العيد.
- تأكيد صيانة واتباع ضوابط تشغيل المراسي النيلية، واتباع الاشتراطات المطلوبة.
خدمة الصرف الصحي
- إرشاد المواطنين بالحفاظ على خدمة الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات داخل شبكة الصرف.
- التنسيق مع الأمن للحفاظ على سلامة زوار الحدائق والمتنزهات.
- متابعة عمل المواقف، وتسيير رحلات من النقل العام والنقل الجماعي إلى المتنزهات.