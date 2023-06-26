عاجل.. 15 إجراء حكوميا خلال إجازة عيد الأضحى: بينها مواعيد المحلات والمطاعم

تستعد الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، والجهات المختصة بالتنسيق مع المحافظات، لاستقبال عيد الأضحى بإجراءات عدة، للحفاظ على أمن وأمان المصريين.

وجاء من بين الإجراءات:

- تفعيل دور إدارة المتغيرات المكانية للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف واتخاذ إجراء ضد المخالفين.

- التركيز على منظومة النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول من الشوارع والمياديين.

- عدم السماح بالذبح في الشوارع، ورفع مخلفات الأضاحي أولا بأول.

- التأكيد من توفيرالسلع واللحوم بكل المحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، وحملات على المحال والأسواق.

- متابعة عمل منافذ بيع السلع سواء متحركة أو ثابتة، والتأكد من جودة المعروض من اللحوم.

- فتح المجازر الحكومية مجانا طوال أيام العيد أمام المواطنين؛ لتشجيعهم على الذبح بالمجزر.

- إزالة الإشغالات وتطهير محيط المساجد وساحات الصلاة المعدة لاستقبال صلاة عيد الأضحى.

مديريات خدمية

- رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية من النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي.

- فتح باب تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتفاعل المباشر والعمل على معالجتها من خلال غرف العمليات بالأحياء والمحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

- متابعة مواعيد عمل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات طوال أيام العيد حيث تلتزم المحال بالمواعيد الصيفية مع مد العمل ساعة أيام الإجازات.

- متابعة استعداد الحدائق والمتنزهات، وجاهزيتها لاستقبال الزوار طوال أيام العيد.

- تأكيد صيانة واتباع ضوابط تشغيل المراسي النيلية، واتباع الاشتراطات المطلوبة.

خدمة الصرف الصحي

- إرشاد المواطنين بالحفاظ على خدمة الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات داخل شبكة الصرف.

- التنسيق مع الأمن للحفاظ على سلامة زوار الحدائق والمتنزهات.

- متابعة عمل المواقف، وتسيير رحلات من النقل العام والنقل الجماعي إلى المتنزهات.