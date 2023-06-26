«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد في المديريات الخدمية بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات، واتباع كل الإجراءات الخاصة باستعدادات عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومنها النظافة وتوفير الخدمات.

توفير السلع

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات سوهاج والمنيا وبورسعيد في اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة، والتأكد من توفير العديد من السلع الأساسية والغذائية وغيرها من المنتجات الضرورية المهمة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي سوهاج تُتابع محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم، والتزام البائعين بعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بالاشتراطات الصحية، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتكثف مديرات التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية حملاتها في جميع مدن وقرى المحافظة، والتصدي بكل حسم لجميع المخالفات.

اشتراطات صحية

وأكدت وزارة التنمية المحلية تجهيز 38 مجزرًا حكوميا في المنيا؛ لذبح الأضاحي بالمجان مع التشديد على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم الذبح في المنازل أو الشوارع حفاظًا على نظافة البيئة وسلامة المواطنين.

وفي بورسعيد، تواصل المحافظة تأكيد أهمية دورعامل النظافة، والذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري، والتركيز على المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، وتقديم كل الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.