مصيف بلطيم يستعد لاستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى

كشف مصدر مطلع، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن العيد في مصيف بلطيم هذا العام مختلف، وبه العديد من الأماكن الترفيهية التي يستمتع بها المصطافين داخل المصيف من كافة محافظات مصر، لافتاً إلى أنه من المقرر يوم 28 من الشهر الجاري، ومع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وصول «سيرك الحلو»، إلى مدينة مصيف بلطيم، لعرض الفقرات الترفيهية المختلفة لحيوانات السيرك.

الأماكن لسيرك الحلو في مصيف بلطيم

وأوضح المصدر المطلع، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن وصول السيرك يكون منذ يوم 27 من الشهر الجاري، على أن يبدأ فعاليات العروض بالسيرك، في أول أيام العيد الكبير، حيث جرى تحديد مكانة بين شاطئ الزهراء، والنرجس، بمصيف بلطيم، بهدف إسعاد الزائرين، وذلك تحت توجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

3 ملايين زائر بمصيف بلطيم

يذكر أن مصيف بلطيم والواقع في السواحل الشمالية في محافظة كفر الشيخ، يستقبل كل عام نحو 3 ملايين مصطاف من جميع محافظات الجمهورية، حيث تمتد شواطئ المصيف لنحو 18 كيلو متراً ، والمطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط.