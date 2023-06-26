حسام عبدالغفار: «100 يوم صحة» تستهدف 104 ملايين مواطن في 27 محافظة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 يوم صحة، هي تعبير عن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين، وأنه يضعها على قائمة أولوياته.

مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 104 ملايين مواطن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المبادرة تستهدف 104 ملايين مواطن في 27 محافظة، وتقدم جميع الخدمات الصحية بالمجان للوصول لمجتمع خالٍ من الأمراض.

صياغة مفهوم الصحة

وتابع، أنه يتم العمل على صياغة مفهوم الصحة ومجتمع خالٍ من الأمراض، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدي للشفاء منه، ويوجد توعية حول التأكد من صحة الأطعمة الخارجية وأماكن بيعها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن حملة 100 يوم صحة تقدم جميع الخدمات التي تُقدم في كل المبادرات الرئاسية وكذلك تطعيم الأطفال.