أهالي مرسى علم يحتفلون بختام مولد أبي الحسن الشاذلي

يحتفل الآلاف من مريدي أبو الحسن الشاذلي بمنطقة حميثرة بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، بالليلة الختامية لإحياء ذكرى المولد والذي يتزامن مع أيام الحج مرددين «نعيش ونزورك سنوي»، وتشهد الليلة الختامية مع وقفة يوم عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة بالصعود إلى جبل حميثرة، ثم ذبح الأضاحي في أول أيام العيد.

احتفالات الليلية الختامية

وقال وصفي تمير، مؤرخ في البحر الأحمر إن قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلي جنوب مرسى علم تشهد احتفالات الليلية الختامية وسط جو من الابتهالات والأناشيد وحلقات الذكر، حاملين مكبرات صوت تنطلق منها الابتهالات مرددين عبارة «نعيش ونزورك سنوي، وأولع نورك»، وتنتهي الاحتفالات مساء 9 ذي الحجة بالصعود لجبل حميثرة حاملين الرايات والأعلام الخضراء.

وأكد «تمير» في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات مولد أبو الحسن الشاذلي القطب الصوفي هي ذكرى سنوية يحرص عليها الآلاف من محبيه ومريدي الطرق الصوفية، حيث تشهد قرية الشيخ الشاذلي والطرق المؤدية إليها تزاحمًا من السيارات التي تقل المريدين وأسرهم والاف المواطنين من مختلف مصر.

تأمين الاحتفالات

وكشف اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم في تصريحات لـ«الوطن» أن المسجد من أقدم مساجد وأضرحة البحر الأحمر ويقع في وادي حميثرة وتبلغ مساحته، 4 آلاف متر وتم تجديده منذ سنوات بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، ويشهد توافد الآلاف لزيارة مقام القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي وتستمر الزيارات حتى يوم وقفة عيد الأضحى.

ولفت إلى أن أجهزة مدينة مرسى علم وفرت كميات كبيرة من مياه الشرب، وتم رفع حالة الطوارىء لتأمين احتفالات وتعزيز الخدمات الأمنية بالمدينة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف ونشر خدمات طبية متنقلة.

جدير بالذكر أن أبي الحسن الشاذلي يعود مولده إلى أواخر القرن السادس الهجري في سنة 593 هـ وخلال رحلته الأخيرة لأداء فريضة الحج وهو مار بصحراء حميثرة جنوب مرسى علم فى 1259 كانت حجته الأخيرة، ومات ودفن في مقر ضريحه الحالي بوادي حميثرة بمدينة مرسي علم جنوب البحر الأحمر.

ويعد القطب الصوفي إمام شيوخ الصوفية فى مصر والعالم العربى وهو حجة الصوفية و صاحب الطريقة الشاذلية.