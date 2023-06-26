تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 803 شاحنة و560 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 429 شاحنة و544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 374 شاحنة و16 سيارة.

تداول 1500 طن بضائع

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة بينما يستعد لمغادرة ثلاث سفن وهي وادي الكرنك، القاهرة و«Abu yassser»، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية 2، أمل وبوسيدون إكسبريس وغادر أربع سفن وهي الحرية، أمل، بوسيدون إكسبريس والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و215 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين سينا وأيلة.

كما غادر ميناء السويس أمس السفينة تراست، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3550 راكب بموانيها.