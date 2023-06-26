رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

كتب:

شاذلى عبدالراضي
07:19 م | الإثنين 26 يونيو 2023
محافظ البحر الأحمر يتفقد الأسواق بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد الأسواق بالغردقة

أجرى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي اليوم الإثنين، جولة على الأسواق التجارية بالغردقة، إذ تفقد منفذ بيع السلع الغذائية ومجمع خدمات الدهار لمتابعة سير العمل بهما، ومدى رضى المواطنين على الخدمات المقدمة وتوافر السلع ومدى التزام التجار بأسعارها.

محافظ البحر الأحمر يعلن جاهزية لاستقبال العيد 

واعلن محافظ البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى، موجهاً مديرية التموين بالمرور المستمر على المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار. 

مراقبة الأسعار بالغردقة خلال العيد 

وشدد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته على المراقبة المستمرة للأسعار وتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا في تصريحات صحفية أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى. 

حملات رقابية على الأسواق 

ودعا المحافظ إلى ضرورة التنبيه على التجار بوضع الأسعار بصورة مرئية وواضحة للمواطنين، مع تنشيط حملات الرقابة من الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها من جهات إنفاذ القانون. 

 

اقرأ المزيد:

محافظ البحر الأحمر: استيراد أجهزة حديثة لرصد حركة الكائنات البحرية بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.4%

بالطبل البلدي والمزمار.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشى السياحي الجديد بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يكرم الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم

محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الثانية للممشى السياحي الجديد
بقلم شاذلى عبدالراضي