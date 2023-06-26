محافظ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أجرى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي اليوم الإثنين، جولة على الأسواق التجارية بالغردقة، إذ تفقد منفذ بيع السلع الغذائية ومجمع خدمات الدهار لمتابعة سير العمل بهما، ومدى رضى المواطنين على الخدمات المقدمة وتوافر السلع ومدى التزام التجار بأسعارها.

محافظ البحر الأحمر يعلن جاهزية لاستقبال العيد

واعلن محافظ البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى، موجهاً مديرية التموين بالمرور المستمر على المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار.

مراقبة الأسعار بالغردقة خلال العيد

وشدد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته على المراقبة المستمرة للأسعار وتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا في تصريحات صحفية أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى.

حملات رقابية على الأسواق

ودعا المحافظ إلى ضرورة التنبيه على التجار بوضع الأسعار بصورة مرئية وواضحة للمواطنين، مع تنشيط حملات الرقابة من الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها من جهات إنفاذ القانون.