سامح نعمان: مصر عانت من نقص في الطاقة قبل 30 يونيو

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن هناك أنواعا كثيرة من الطاقة مثل: الطاقة التقليدية والنووية، فضلا عن الطاقة المتجددة والناتجة من الغاز، مشيرا إلى أنه كان هناك نقص في الطاقة التقليدية بمقدار 6 جيجا وات قبل 30 يونيو، وبالتالي نقص في الغاز والسولار الذي كان يزود المحطات، فضلا عن عدم وجود صيانة.

توفير الغاز والسولار لمحطات الطاقة

وأضاف «نعمان»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم توفير الغاز والسولار لمحطات الطاقة حتى بدأت في العمل مرة أخرى، فضلا عن إنشاء 3 محطات جديدة، الواحدة منهم تنتج 4.8 جيجا وات، إذ فإن الـ3 محطات ينتج عنهم 14.4 جيجا وات، وهذا الأمر أصبح إضافة على الشبكة المصرية، مشيرا إلى أنه جرى زيادة المحولات الكهربائية بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية، فضلا عن زيادة الراوتر الذي يتم من خلاله توزيع الكهرباء.

ربط المناطق النائية بالشبكة الرئيسية

وتابع، أنه جرى تحويل بعض الأبراج الهوائية إلى كابلات أرضية لزيادة الأمان، يأتي ذلك فضلا عن ربط المناطق النائية بالشبكة الرئيسية، إذ أن تلك المناطق لم تكن مرتبطة بالكهرباء ولم يكن يصل لها كهرباء، ولكن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في هذا الصدد ليشهد تطورا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو.