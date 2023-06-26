منشد ديني: دعم وتشجيع الناس يعطيني دفعة وحافزا كبيرا

أكد أحمد عاشور، المنشد الديني، أهمية الدعم والتشجيع والكلمة الطبية من قبل المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، قائلا إن تعليقات الناس على الفيديوهات الخاصة به على فيسبوك تعطيه دفعة معنوية وحافزا كبيرا لكي يكمل في طريقه ويطوِّر نفسه بشكل أكبر.

طلب من إحدى زوجات الشهداء

وأضاف «عاشور»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم لبنى عسل عبر قناة «الحياة»: «أنا عندي متابعين على السوشيال ميديا من أسر الشهداء، منهم الدكتور إيمان حمدي، أرملة شهيد عقيد أركان حرب في الجيش الذي توفي منذ فترة قصيرة للغاية»، موضحا أن أرملة الشهيد طالبته بإهداء أغنية للشهيد العقيد حسام الدين كمال، وذلك عندما أعلن عن استضافته في حلقة البرنامج.

أداء رائع لأغنية «سلم على الشهداء»

وأدى المنشد الديني، أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب «سلم على الشهداء اللي معاك»، قائلا: «سلم على الشهداء اللى معاك، سلم على كل اللي هناك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش ناسياك، وشك متزوق بالضي وأمك صبرها إنك حي وحياتك في وراك أخواتك، ارتاح أنت وحقك جاي».