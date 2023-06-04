اعرف خدمات الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين خلال مايو

أصدر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة اللواء أشرف الخطيب، تقريرا عن خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين خلال شهر مايو، موضحا خلاله أنه جرى صرف 881 روشتة علاجية للأمراض المزمنة وغير المزمنة، وتحويل 282 مستفيدا للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس، فضلا عن تحويل 198 مستفيدا لإجراء أشعة وتحاليل بجانب إجراء 7 عمليات جراحية، واستقبال عدد 162 مستفيدا لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات الداخلية بالمقر الخدمي للمجلس.

صرف 881 روشتة علاجية للأمراض المزمنة وغير المزمنة

وعلى صعيد خدمات الرعاية الاجتماعية، استقبل المجلس 395 مستفيدا بالمقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة، لتقديم الالتماسات والرد على الاستفسارات.

توزيع 13 كرتونة مواد غذائية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجا

وأشار التقرير إلى استخراج 48 اشتراكات مترو الأنفاق، وتسليم 47 كارنيه مستفيد، و37 كارنيه نقل عام بجانب إعفاء 40 مستفيد من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة.

ونظمت 5 فعاليات وأمسيات ثقافية وترفيهية، وتوزيع 13 كرتونة مواد غذائية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع من المحافظات.