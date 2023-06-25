خبير عن استقبال روبنسون وجوارديولا: نتائج إيجابية للترويج للسياحة عبر «السوشيال ميديا»

تحدث محمد فاروق الخبير السياحي، عن توجيه مشاهير العالم بوصلة قضاء إجازاتهم إلى مصر، قائلا: «زيارة المشاهير لمصر مثل التيك توكر الألماني نويل روبنسون، والمدرب الإسباني بيب جوارديولا، لها تأثير وعائد إيجابي للغاية على قطاع السياحة في مصر، إذ أن متابعي الشخصيتين العالميتين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول أوروبية مختلفة».

زيارة الشخصيات العامة لمصر

وأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الترويج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» له نتائج إيجابية كبيرة، إذ أن مصر لها تجارب سابقة في موكب المومياوات الذي كان له ردود فعل إيجابية بدرجة عالية جدا، جرى قياسها ورصدها، مشيرا إلى أن هيئة السياحة المصرية استضافت أكثر من 100 شخصية عامة زارت مصر خلال العام الماضي.

فيديوهات الشخصيات العامة لها مردود إيجابي

وتابع بأن فيديوهات الشخصيات العامة مثل التيك توكر الألماني نويل روبنسون، والمدرب الإسباني بيب جوارديولا، لها تأثير مباشر على الخطط المستقبلية للمتابعين، إذ تحثهم على زيارة مصر، مشيرا إلى أن التيك توكر الألماني لديه نحو 32 مليون متابع، مؤكدا أن الخدمة في المطارات على أعلى مستوى، والشعب المصري ودود ومضياف.