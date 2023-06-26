محمد عبدالعظيم و«توتا» أول الحاضرين للعرض الخاص لفيلم «البعبع»

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم " البعبع" لاميرة كرارة، بإحدي السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وبدأ يتوافد الفنانين.

الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم

حضر الفنان محمد عبدالعظيم، والفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، إلى العرض الخاص للتسجيل مع وسائل الإعلام.

وطرح الأغنية الدعائية للفيلم، والتي غنّاها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان «لفينا الدنيا»، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

«لفينا الدنيا» من كلمات فليبينو

أغنية «لفينا الدنيا» من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.