«البعبع» و«مستر إكس».. قائمة العروض الخاصة لأفلام عيد الأضحى

بدأ صناع أفلام عيد الأضحى تنظيم عروض خاصة لأفلامهم قبل بداية الموسم السينمائي البارز، الذي يرسم ملامحه 4 أفلام من بطولة أبرز نجوم السينما المصرية بدأ بطرح «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، ويجمع في بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، والذي حقق إيرادات 10 ملايين جنيه خلال 3 أيام.

وتبدأ العروض الخاصة لـ أفلام عيد الأضحى يوم الاثنين المقبل، حيث يقام العرض الخاص لفيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة داخل إحدى المولات التجارية في التجمع الخامس، ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص أبطال الفيلم وصناعه ومن بينهم ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن وباسم سمرة بالإضافة إلى المخرج حسين المنباوي.

عرض خاص لـ «مستر إكس» قبل بداية موسم أفلام عيد الأضحى

بينما يقام عرض خاص لـ «مستر إكس» يوم الثلاثاء المقبل، داخل إحدى المولات التجارية في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن العروض الخاصة لأفلام عيد الأضحى، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أحمد فهمي، هنا الزاهد وبيومي فؤاد، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

4 أفلام ترسم ملامح موسم عيد الأضحى

ويشمل موسم عيد الأضحى عرض 4 أفلام تتنوع ما بين الكوميديا والحركة، من بينها «بيت الروبي»، «مستر إكس»، «البعبع» بالإضافة إلى «تاج» بطولة تامر حسني، والذي يقدم من خلاله شخصية بطل خارق.