مؤلف فيلم البعبع: أمير كرارة دخل في نوبة ضحك عندما قرأ السيناريو

ساعات قليلة وسينطلق عرض فيلم البعبع، الذي يجمع لأول مرة بين أمير كرارة وياسمين صبري، في دور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والذي يضم أفلام مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، بخلاف فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز والذي انطلق عرضه بالسينما الأربعاء وحقق إيرادات تجاوزت 15 مليون جنيه في نحو 5 أيام.

أبطال فيلم البعبع

وينظم صناعة فيلم البعبع، عرضًا خاصًا للفيلم مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك في بطولة «البعبع» محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

4 سنوات على كتابة الفيلم

قال المؤلف إيهاب بليبل، في تصريحات لـ«الوطن» إن فكرة فيلم البعبع كانت في جعبته وقام بكتابتها بشكل كامل منذ نحو 4 سنوات، وعندما حان وقت التنفيذ بالفعل، قام بإحداث بعض التعديلات والتغييرات بالفيلم وكتابة الفيلم بطريقة مختلفة، مشيرًا إلى أن «سلطان البعبع» بالفيلم من الشخصيات التي تعاني في الحياة من «قِلة التربية» ولاينظر إلى قلبه إطلاقًا لأن كل ما يشغله «الفلوس» وجمع الأموال فقط.

كواليس لقاء المؤلف وأمير كرارة

وعن كواليس عرض سيناريو «البعبع» على الفنان أمير كرارة، أشار «بليبل» إلى أن «كرارة» على المستوى الإنساني «عسل جدًا ومعرفته تشرف الحقيقة»، متابعًا: في أول لقاء لعرض الفيلم، لقيته ضحك بصوت عالِِ، وقال أنا عايز أعمل الفيلم ده بمجرد ما ذكرت الفكرة وبدأت في سردها، وذلك كان قبل انطلاق التصوير بنحو 6 شهور، تقريبًا عرضت عليه الفيلم في شهر مارس 2022، والتصوير بدأ في نوفمبر قبل نهاية العام الماضي.